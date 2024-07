Randazzo: Caos Bollette Idriche, 1500 Famiglie rischiano di Pagare Due Volte

Lo dico

Randazzo in Subbuglio per Errori nelle Cartelle di Pagamento del Canone Idrico e Fognario 2022In questi giorni, migliaia di cittadini di Randazzo riceveranno avvisi di messa in mora per il mancato pagamento del canone idrico e fognario relativo all’anno 2022. Tuttavia, sembra che almeno 1.500 di loro abbiano già regolarmente pagato. L’ente municipale ha infatti incassato circa 300.000 euro che non sono stati correttamente associati ai singoli utenti.La procedura adottata per il recupero dei pagamenti è stata vista come inutilmente lunga e costosa per le casse comunali. Infatti, il Comune di Randazzo riscuote tradizionalmente il canone dell’acqua tramite Poste Italiane, che accetta i pagamenti tramite bollettino postale e li versa in un conto dedicato. In questo contesto, risulta doveroso che l’ente comunale richieda i tabulati dettagliati dei pagamenti per associarli correttamente ai singoli contribuenti, evitando di inviare migliaia di avvisi di mora.Questa situazione è particolarmente delicata per i cittadini di Randazzo, che hanno già subito vari disservizi con la fornitura dell’acqua potabile negli ultimi mesi. Molti temono che questa irrazionale gestione possa nascondere un tentativo malintenzionato di aumentare le casse comunali, sfruttando l’eventuale pagamento doppio degli anziani timorosi di eventuali conseguenze, o di chi, avendo smarrito la ricevuta, si sente obbligato a pagare nuovamente.Un’amministrazione democraticamente eletta non ricorrerebbe mai a tali procedure, poiché deve rispondere alle critiche e al giudizio dei cittadini. Tuttavia, gli attuali governanti dell’ente non hanno alcun vincolo di rendiconto elettorale, il che li porta a sentirsi liberi di adottare misure estreme che danneggiano i cittadini stessi.È morale e doveroso che l’amministrazione rispetti i contribuenti, evitando di condannarli a pagamenti doppi senza una motivazione logica e corretta. I cittadini che devono dimostrare il pagamento regolare si trovano ora con molte domande: le difficoltà sono interne agli uffici comunali o sono create da chi amministra?La Commissione Straordinaria ha rilasciato un comunicato in cui promette di ridurre al minimo il disagio e di potenziare i canali di comunicazione per aiutare quei cittadini che avranno ricevuto gli avvisi di mora nonostante fossero in regola con i pagamenti. Resta da vedere se queste azioni saranno sufficienti a risolvere il problema senza ulteriori disagi per i cittadini.Alfio Papa

