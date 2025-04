Rifiuti: VV.F di Catania intervengono su incendio rifiuti in discarica abusiva

Lo dico

La discarica abusiva di via Giuseppe Ungaretti, traversa di via Palermo, più volte segnalata alle autorità competenti dagli abitanti della zona, è stata data a fuoco ieri nel tardo pomeriggio, ed è servito l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio che si stava propagando nella zona con esalazioni di fumi tossici provenienti dalla combustione di rifiuti

