Rincari esagerati in un bar dell’aeroporto di Catania: 2 iris a quasi 12 euro

Lo dico

“Ieri mi reco in aeroporto ad accompagnare due amiche e ho pensato (male) di fare assaggiare una delle nostre prelibatezze catanesi. Pertanto, mi reco in un bar e senza chiedere il prezzo, acquisto 2 Iris al cioccolato e un caffè. Tralasciando il prezzo del caffè che potrebbe essere comprensibile, quello che mi ha lasciato di stucco e aver pagato 2 iris a 11.80 Euro. Forse il cuoco è uno Chef stellato?”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA