Ripartono le attività del gruppo “Uncinetto solidale e non solo”: creatività, solidarietà e nuove volontarie a San Cataldo

SAN CATALDO – Dopo la pausa estiva, il gruppo “Uncinetto solidale e non solo” ha ripreso le sue attività con un incontro speciale, ricco di novità, ospitato presso le suggestive Tenute Lombardo, che per l’occasione hanno messo a disposizione i propri spazi.

L’evento è stato l’occasione per brindare all’inizio della nuova stagione, accogliere nuove volontarie e rinnovare lo spirito di condivisione che da sempre anima il gruppo.

Durante l’incontro, le partecipanti hanno lavorato insieme alla realizzazione di un “dudù” – un piccolo pupazzo di stoffa – che verrà donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per regalare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati.

Il gruppo, attivo nel territorio con iniziative solidali e di artigianato creativo, collabora anche con due importanti realtà nazionali:

Cuore di Maglia – Sicilia , un’organizzazione impegnata nel supporto alle Terapie Intensive Neonatali (T.I.N.) di Agrigento, Enna, Palermo e Catania, attraverso la creazione di capi e accessori per neonati prematuri.

Gomitolorosa, associazione che promuove il lavoro a maglia come strumento terapeutico, favorendo il benessere psicofisico, il recupero di lane autoctone e il sostegno a campagne sociali e sanitarie tramite progetti di maglia solidale.

Attraverso la condivisione, la creatività e l’impegno sociale, il gruppo “Uncinetto solidale e non solo” continua a dimostrare come il tempo donato e l’amore per l’artigianato possano trasformarsi in un concreto supporto per la comunità.

