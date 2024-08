Riposto: illuminazione scarsa a Torre Archirafi, da due anni tutto tace

Lo dico

E’ da due anni che noi residenti in Via Rizzotto 3 a Torre Archirafi (Riposto) cerchiamo di far ripristinare l’illuminazione nella stessa via che funge anche da parcheggio sia per i residenti e sia per i visitatori e fruitori del borgo.Funzionano, male, solo due lampade su 4 e abbiamo dovuto provvedere con nostri mezzi ad illuminare il marciapiede, completamente dissestato, in modo che la sera, specialmente in inverno, si possa entrare in casa senza pericolo.