Riposto. Torre Archirafi sommersa dalla spazzatura

Lo dico

Torre Archirafi sta affrontando un’emergenza igienico-sanitaria a causa dell’irregolare raccolta dei rifiuti urbani. I residenti segnalano che il servizio di raccolta è assente da diversi giorni e, quando occasionalmente viene svolto, risulta essere frammentario e approssimativo. La conseguenza di questa situazione è l’accumulo di spazzatura per le strade, che sta attirando ratti, blatte, mosche e zanzare, trasformando la località in un ambiente insalubre e poco accogliente per cittadini e visitatori. La comunità di Torre Archirafi esprime profonda preoccupazione per la salute pubblica e la vivibilità del borgo marinaro.

