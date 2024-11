Lo dico

Segnalo un rischio di distacco di pignatte dall’intradosso di un sovrappasso sopra via delle Terme ad Acireale in prossimità del civico 177. La conseguenza potrebbe essere quella che veicoli e motocicli o biciclette in transito potrebbero venirne colpiti. Sarebbe il caso di controllare con dei tecnici del Comune e provvedere alla messa in sicurezza.

