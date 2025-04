Roccalumera: ingiusta la sosta a pagamento per i proprietari d’immobili che pagano le tasse

Lo dico

Trovo pazzesco che i proprietari di immobili anche se non residenti debbano pagare il parcheggio o siano costretti a spostare l’auto ogni due ore, pagando le tasse al comune come tutti. Anche chi possiede case vacanze non è corretto che non abbia diritto al pass, del resto tutti coloro che affluiscono in paese portano lavoro a tutte le attività commerciali presenti specialmente nel periodo estivo. Non credo che dette attività navigano nell’oro durante i mesi non turistici, ma credo che tirino a campare. Poi vorrei ricordare all’amministrazione comunale, che il paese a parte una costa bellissima, non offre nulla né ai turisti né ai residenti.. quindi una buona amministrazione non dovrebbe mettere un freno all’economia locale facendo pagare anche i parcheggi.. .

