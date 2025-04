Roccalumera. «Sosta a pagamento per i proprietari di immobili», la risposta del sindaco

Lo dico

Con riferimento alla segnalazione pubblicata nella sezione “Lo Dico” dal titolo “Roccalumera, ingiusta la sosta a pagamento per i proprietari d’immobili che pagano le tasse”, pubblicata in data 29/04/2025, si segnala che il contenuto riportato è privo di fondamento e non corrisponde a quanto previsto dal Comune di Roccalumera, come definito nella deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 07/04/2025 e successiva integrazione regolarmente approvate e pubblicate.

In particolare, è assolutamente falso che i proprietari di immobili non residenti siano esclusi dal diritto al rilascio del pass per le aree soggette a sosta a pagamento. La delibera prevede espressamente che il pass sarà rilasciato sia ai cittadini residenti, sia ai proprietari di immobili, anche se non residenti, nonché ai titolari di contratti di locazione di lungo periodo. Inoltre, a tutela della legalità fiscale, è stato introdotto un criterio di accesso basato sulla regolarità tributaria con il Comune, consentendo il rilascio del pass a chi abbia una posizione debitoria inferiore a 500 euro.

Si evidenzia altresì che il Comune di Roccalumera è tra i pochi comuni ad aver predisposto aree di parcheggio riservate e gratuite ai residenti e agli aventi diritto, offrendo un servizio che altrove è del tutto assente. Parlare di “ingiustizia” è non solo fuorviante, ma anche offensivo verso l’impegno amministrativo volto a garantire equità, legalità e servizi efficienti.