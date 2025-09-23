San G. Galermo. “Situazione critica nel piazzale di via Don Minzoni: spazio pubblico da riqualificare”

Lo dico

Ci troviamo in un parco giochi situato nel piazzale di via Don Minzoni, a San Giovanni Galermo (CT).

È davvero giusto che i bambini siano costretti a giocare in mezzo a tanto degrado? A mio avviso, l’intera area dovrebbe essere bonificata al più presto.

Oltre al monumento simbolico che da oltre 40 anni rappresenta questo quartiere, quello che oggi si presenta è un luogo trascurato e indecoroso, non certo adatto alle famiglie e ai più piccoli.

E’ ora che le istituzioni si attivino per restituire decoro, sicurezza e dignità a questo spazio pubblico.

