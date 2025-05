San Giovanni la Punta: appello al sindaco per il ripristino di via Trigona

Lo dico

Mi rivolgo al sindaco di San Giovanni La Punta per un accorato appello che probabilmente rimarrà solo uno tra i tanti senza risposta. Sono una qualunque cittadina che risiede sui paesi etnei, una lavoratrice che fa tanti chilometri in auto, una madre che porta tutti i giorni i figli a scuola, una poveretta che paga le tasse fino all’ultimo centesimo. Oggi per la milionesima volta sono passata da via Trigona, strada che collega il Suo comune a Pedara ed è uno sconforto vedere che dopo quasi SEI mesi dall’ultimo violento acquazzone, per questa strada il tempo si è fermato, transenne e buche sono rimaste esattamente come erano, arredamento ingombrante di una strada dapprima chiusa e da un po’ di tempo nuovamente affollata da automobilisti rassegnati come me. È scandaloso che nessuno si sia curato di predisporre il ripristino di una arteria di comunicazione così importante. Un collegamento fondamentale che ha di fatto paralizzato la circolazione di metà dei paesi etnei negli ultimi mesi. Non riesco a credere che non si possa approntare un intervento di manutenzione anche soltanto temporaneo. Caro sindaco, lei ci mette la faccia per conto delle istituzioni, e noi residenti abbiamo smesso perfino di indignarci per lo stato di degrado dei paesi in cui viviamo. Cosa vogliamo fare? Una colletta?

