San Giovanni la Punta: grave carenza idrica in via delle Sciare

Lo dico

Un problema persistente e ormai insostenibile affligge da circa due anni il condominio di via delle Sciare 190 a San Giovanni La Punta. Sette famiglie sono costrette a fronteggiare ogni estate una grave carenza idrica, con l’assenza totale di fornitura da parte di Sidra. I residenti sono costretti a ricorrere periodicamente all’oneroso servizio di autobotti private per riempire le proprie riserve d’acqua, un disagio che si ripete puntualmente con l’arrivo della stagione calda. Nonostante le numerose segnalazioni quotidiane inviate a Sidra, non è giunta alcuna risposta o soluzione al problema. La situazione, che sta mettendo a dura prova la quotidianità delle famiglie coinvolte, è stata portata all’attenzione anche delle autorità locali. Sono state effettuate segnalazioni continue al Sindaco, alla polizia locale e persino ai Carabinieri, ma purtroppo, finora, senza ottenere alcun risultato concreto. Il condominio continua a rimanere senz’acqua e, come lamentano i residenti, nessuno sembra degnarsi di fornire una risposta o un intervento risolutivo. La speranza delle sette famiglie è che, grazie alla visibilità data a questa situazione, il problema venga finalmente attenzionato e si possa trovare una soluzione definitiva a un disagio che si trascina ormai da troppo tempo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA