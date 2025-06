San Gregorio: tempi d’attesa “biblici” per il rinnovo della carta d’identità

Lo dico

Oggi 11.06.25, mi sono recato all’ufficio anagrafe del mio Comune di residenza “San Gregorio di Ct” per rinnovare la carta di identità ed ho appreso mio malgrado dall’addetto che dovevo prenotarmi, mi sono registrato per la prima data utile il 23.06.25 poi dovrò attendere altri 6 gg per per avere la nuova carta,Mi chiedo e Vi chiedo è mai possibile che per avere la C.I. dovrò aspettare 18 gg e inoltre recarmi per 3 volte all’ufficio anagrafe,Ovviamente ho protestato perché ho potuto constatare che il comune, a mio avviso, è allo sbando, che la disorganizzazione è perfettamente organizzata. Perché nel 2025 occorrono tempi biblici per avere rinnovata la C.I.?è semplicemente vergognoso!

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA