Lo dico

In merito alle scene di “normale inciviltà” alla stazione centrale di Catania, mi preme sottolineare come situazioni simili siano purtroppo all’ordine del giorno. È inaccettabile che famiglie con passeggini e valigie, così come persone anziane, siano costrette ad affrontare difficoltà simili per muoversi in un luogo che dovrebbe essere accessibile a tutti. Questi episodi evidenziano la mancanza di infrastrutture adeguate e di attenzione verso le esigenze dei cittadini. Spero che questo possa essere un punto di partenza per una riflessione più ampia sulla necessità di migliorare l’accessibilità e i servizi pubblici nella nostra città.

