Segnalazione per disturbo della quiete pubblica Piazza Santa Maria Ausiliatrice, Catania

Lo dico

Da diversi mesi, in Piazza Santa Maria Ausiliatrice a Catania, è stato allestito un altarino in memoria di un giovane tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto in via Medaglie d’Oro. Sebbene il ragazzo non fosse residente nel quartiere di Cibali, ma in zona Corso Indipendenza, comprendiamo e rispettiamo il dolore della famiglia e di chi desidera ricordarlo.

Tuttavia, quello che inizialmente poteva sembrare un gesto affettuoso si è trasformato nel tempo in un punto di ritrovo notturno per gruppi di giovani che, con il pretesto dell’altarino, si radunano ogni sera creando gravi disagi al vicinato. Schiamazzi, urla, musica ad alto volume, caroselli con scooter e clacson suonati continuamente stanno compromettendo la vivibilità dell’area per i residenti, soprattutto nelle ore notturne.