Segnalazioni ignorate e luci spente: la vergogna del Cimitero di Paternò

Lo dico

Presso il Cimitero Monumentale di Paternò, viale Santa Barbara, settore Raccordo, sono spenti, ad intermittenza, per circa sei mesi l’anno. Ho più volte inoltrato segnalazioni presso gli enti preposti del Comune senza nemmeno ricevere una risposta. In primo piano va considerato il fatto del mancato rispetto verso coloro che ci hanno generato ed amato. Sul punto di vista legale, si stanno perpetrando due reati: 1- interruzione di servizio pubblico. 2- inadempienza vs un contratto regolarmente stipulato e rispettato, in tutte le sue forme dallo scrivente.È stato inutile anche l’intimidazione a voler procedere per vie legali.Questa è una delle tante malefatte da parte di una Istituzione quale dovrebbe essere il Comune di Paternò.