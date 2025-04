Lo dico

Erbacce nei campi di inumazione al cimitero. É come si presentano, al momento, i campi di inumazione del camposanto, i luoghi dove vengono sepolti a terra i resti dei defunti. Una situazione intollerabile, in quanto anche i dati identificativi dei defunti, in parte, sono coperti dalle erbacce altissime e che si estendono sulla quasi totalità degli stessi campi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA