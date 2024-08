Siracusa: ex gargallini festeggiano i 50 anni dalla maturità

Lo dico

In una calda sera d’agosto, una ventina di ex gargallini ha celebrato i 50 anni dalla maturità e i 55 dall’inizio dell’avventura liceale. Fatto l’appello, giustificati gli assenti, sono stati ricordati i quattro che non ci sono più: Alberto, Sergio, Peppe e Mario. Ognuno dei presenti sfoggiava una spilletta con una foto del Gargallo restaurato, le date, e una frase che dimostra quanto questa classe sia sempre stata unita e affiatata.