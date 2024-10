Siracusa: scarico di rifiuti a Fontane Bianche

Lo dico

Una situazione allarmante a Fontane Bianche: si tratta dello scarico dei rifiuti. Una delle discariche all’angolo di via delle Muse con via lago di Pergusa, inizia dalla strada sterrata fino alla fine. Spazzatura ingombrante, che molte volte blocca il passaggio delle autovetture per tornare all’indirizzo di traversa al km 398 di via Elorina da Fontane Bianche. In quell’area c’è materiale infiammabile e ingombranti, ad esempio: carta, vetro, serrande in pvc, materiale edile, sfalci, divani, materassi ecc. ecc. La situazione sta degenerando, da giorni arriva un’odore nauseante, di putrefazione, ed è stato lamentato a seguito del problema alla mancata rimozione dei rifiuti scaricati a Fontane bianche nell’area indicata .Allego foto immagini della situazione attuale, in viale delle muse con angolo via lago di Pergusa e tutta la strada sterrata via Sorgenti.

