Situazione paradossale al San Marco di Catania

Lo dico

Non è un percorso con cartello INAIL, né quello per una fantomatica agenzia dell’ultimo viaggio, anzi direi che tale luogo n’è sprovvisto della segnaletica verticale e a pensarci bene la stampella parcheggiata lì indica un messaggio chiaro: “Avoi ora o dopu?”

Resta di fatto che c’è poco da ridere, le voragini davanti gli ascensori? Poi sporchi e al buio, maniglioni alle porte staccati, impossibile aprirne alcune, segnaletica assente, manutenzione e igiene carente. Aggiungiamo pure la maleducazione di chi sporca, o fuma, o addirittura ammazza il tempo facendo a pugni col personale sanitario. Ormai è come un bollettino di guerra gli episodi sono sempre più numerosi e gravi.Dimenticavo, se passate da queste parti, non abbiate paura, qui tutto questo è normale e vedere chi osserva per poi passare oltre fa malissimo a chi crede che si potrà un giorno cambiare.T.L.

