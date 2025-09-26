Lo dico
Solidarietà in Piazza: Catania al Fianco di Gaza e della Flotilla Globale
Continua la mobilitazione indetta dalla rete “Catanesi Solidali con il Popolo Palestinese” per denunciare il genocidio in corso a Gaza e sostenere la Global Sumud Flotilla. Dopo il presidio ieri (nel video durante la conclusione dell’intervento di Chiara Petrilli, dirigente di Rifondazione Comunista) oggiun altro presidio, dalle ore 18 alle 21, in piazza Stesicoro, lato statua Vincenzo Bellini.
