Stagione concertistica onde sonore: la musica fluttua tra le onde dello stretto

Il quartetto d’archi Dionisio inaugura la decima edizione di onde sonore, stagione concertistica 2024/25 della Caronte & Tourist, sotto la direzione di Max Garrubba. Il quartetto d’archi, composto dai maestri Danilo Mascali e Luca Cannavò ai violini, il maestro Maurizio Salerno alla viola e il maestro Sofia Ferraro al contrabbasso, ha suonato per il pubblico traghettatore fra le coste calabre e siciliane, con un viaggio musicale, fatto di colonne sonore. Morricone, Williams, Rota, Gardel, Piovani, Jenkins, Miller e Piazzolla hanno coccolato il pubblico numeroso, presente alla manifestazione. I suoni degli archi, le cristalline melodie dei violini, sostenute dalle calde e passionali sonorità della viola e del contrabbasso, hanno delineato le sfaccettature di una piccola orchestra, che fluttuava fra le le onde dello stretto.Il quartetto d’archi Dionisio nasce nel 2000, dalla collaborazione artistica musicale prima e dalla solidale amicizia dei maestri, ha al suo attivo oltre 500 concerti, è l’unico quartetto d’archi siciliano che, nella visione futurista e dell’innovazione tecnologica, ha adottato l’utilizzo degli strumenti elettrici e delle basi musicali per i nuovi spettacoli con un programma che varia dal classico alla colonne sonore per raggiungere le sonorità della musica pop e del rock. Il prossimo evento a Randazzo il 21 dicembre.