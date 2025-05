Strada di collegamento tra Misterbianco e San Pietro Clarenza al buio e piena di rifiuti

Lo dico

La strada che da Poggio Lupo, appartenente al comune di Misterbianco, si collega con il Comune di San Pietro Clarenza per via Regione Siciliana è una strada ad alto rischio: totalmente al buio, discariche a cielo aperto, sul ciglio di tutta la traiettoria si trovano: cumuli di sacchi di spazzatura, vegetazione che non si vede nemmeno il guardrail , discariche accumulate…lascio a voi immaginare.

Inoltre nel territorio del comune di San Pietro Clarenza tra le vie Roma / Regione Siciliana, negli incroci, rotatorie, bivi mancano i segnali stradali… gravissimo

