Timpa di Acireale: «Pericoloso percorrere il sentiero delle Chiazzette»

Lo dico

Le Chiazzette è una stradina-passeggiata mozzafiato a ridosso della Timpa di Acireale. E’ inaccessibile alle auto ed è percorsa da centinaia di turisti e cittadini ogni giorno. Purtroppo oltre i soliti balordi che rovinano le insegne turistiche, le Chiazzette sembra anche abbandonata dalle autorità. In occasione del nubifragio verificatosi nel 2024, si sono verificati dei crolli di muretti e lungo selciato. In particolare c’è un tratto molto pericoloso, con un cedimento che ha dimezzato il passaggio. Non so se siano state poste delle barriere dalle autorità competenti, ma queste saranno state rimosse poiché da mesi non vedo nulla che impedisca alla persone di transitare anche in queste zone pericolose soprattutto per bambini o persone che distrattamente procedono guardando il cellulare. Mi chiedo perché nessuno interviene dopo diversi mesi. Non ci vorrà un PNRR per sistemare un muretto e la strada.

