Trasferimento ambulatori del PTA, da Gravina a Valverde, tra disagi e incertezze

Lo dico

Il trasferimento degli ambulatori del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Gravina di Catania nella nuova sede di via Dante Alighieri, a Valverde, sta sollevando non poche perplessità e disagi tra i cittadini, in particolare per le fasce più fragili della popolazione. Se da un lato l’ASP di Catania ha comunicato che i nuovi ambulatori sono operativi dal 7 luglio, dall’altro emergono criticità significative che mettono in discussione l’opportunità e la tempistica di tale spostamento. La problematica principale riguarda l’ubicazione degli ambulatori al primo piano dell’edificio, senza la disponibilità di un ascensore. Questa situazione crea un ostacolo insormontabile per le persone anziane e per i disabili, costringendoli ad affrontare difficoltà non indifferenti per accedere a servizi sanitari essenziali. Ci si chiede come sia stato possibile non considerare le esigenze di accessibilità per tutti i pazienti. A rendere ancora più complessa la situazione è la segnalazione di lavori in corso all’interno dell’ambulatorio di Valverde. Sebbene l’ASP di Catania abbia assicurato che il trasferimento rientra nel piano di realizzazione della Casa della Comunità di Gravina e che le prenotazioni rimangono valide, la presenza di cantieri aperti durante l’erogazione di prestazioni sanitarie solleva seri interrogativi sulla sicurezza e sull’idoneità degli spazi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA