Tremestieri Etneo. C. D. Teresa di Calcutta: lavori fermi e attrezzature incustodite

Lo dico

Scrivo per esprimere la mia profonda preoccupazione riguardo alla situazione attuale dei lavori di ristrutturazione e all’abbandono dell’arredo scolastico nel Comune di Tremestieri Etneo.

È inaccettabile che la ristrutturazione sia ferma da mesi e che le attrezzature per bambini, inclusa una sedia a dondolo per disabili, giacciano all’aperto, esposte agli agenti atmosferici e al deterioramento.

Queste attrezzature, acquistate con fondi pubblici, sono destinate ai nostri bambini e dovrebbero essere installate e protette con la massima cura. Mi chiedo perché non siano state ancora montate e perché siano lasciate all’aperto anziché essere custodite al coperto. È altresì incomprensibile il silenzio e l’inazione da parte di chi dovrebbe vigilare su queste questioni. Faccio appello ai commissari straordinari del Comune di Tremestieri Etneo affinché prendano visione di questa situazione e intervengano tempestivamente per risolverla. Mi auguro che questo grido d’allarme raggiunga la Procura della Repubblica di Catania, affinché vengano prese le dovute misure per tutelare gli interessi della comunità e dei nostri bambini.

