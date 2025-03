Lo dico

Vorrei segnalare in merito all’installazione di dossi artificiali sulla Via Etnea e sulla Via Nuovaluce di Tremestieri Etneo. Dossi NON segnalati, né con segnaletica orizzontale né verticale a ben 2 settimane dalla messa in operaPericolosissimi per chi non riesce a vederli (essendo realizzati in asfalto), soprattutto la sera.

