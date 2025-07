Tremestieri Etneo: “Il diritto di avere un servizio di raccolta rifiuti efficiente”

Lo dico

Purtroppo a Tremestieri Etneo (zona via degli Ulivi) la storia si ripete. Metallo e vetro deposti regolarmente venerdì sera, ma sabato mattina non le hanno ritirate, così come è successo anche altre volte. Inoltre, a pochi metri, davanti ad alcune palazzine, una vera e propria discarica (vedi foto), che giustamente (???) non viene rimossa perché indifferenziata. Ma la domanda è i condomini vengono multati oppure no? E comunque i rifiuti vanno rimossi. Perché devono pagare sempre le persone perbene? Però, la TARI (circa 400 euro l’anno) arriva puntualmente e puntualmente il Comune di Tremestieri pretende che sia pagata. Quindi a fronte di un dovere pagato profumatamente, purtroppo, non corrisponde il diritto di avere un servizio efficiente. Il Sig. Commissario è pregato di dare risposte ai cittadini

