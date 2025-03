Tremestieri Etneo il paese dalle mille sfaccettature

Lo dico

Cari lettori e residenti di Tremestieri Etneo, oggi abbiamo ereditato un paese in ginocchio, frutto di anni e anni di mal gestione per i più svariati e vasti motivi che ci hanno donato amministratori incompetenti ed incapaci di ogni ordine e ruolo. Parco Cristallo, che anni fa insieme alla zona di Tivoli era un fiore all’occhiello del nostro paese oggi è ridotto come un quartiere di basso rilievo a causa della non curanza e cattiva gestione delle varie amministrazioni che si sono susseguite. Ci sono sacchi pieni di rifiuti di scerbamento e potatura sparsi qua e la, che spesso stazionano in strada per giorni e giorni.

Le fioriere esistenti lungo la strada principale sono maltenute e non collocate correttamente nella loro sede originale. Ai bordi della strada l’erba e le piante spontanee la fanno da padroni, lungo la Via Parco Cristallo è stato apposto un cartellone alla meno peggio, utilizzando delle fascette di fortuna che alla visita non è un bel vedere.

Spostandosi poco più in là tra via Guglielmino, via dei Giardini e via degli Ulivi la situazione tra rifiuti e erbacce non migliora, anzi direi che è si presenta anche peggio, dando il meglio di sé. Qualche giorno fa sono iniziati i lavori di discernimento e pulizia degli spazi pseudo verdi che presenziano nelle sopracitate zone, lavori che sono stati svolti tanto per fare, tanto che nelle varie aiuole è rimasto tutto ciò che una volta assomiglia a piante fiorite ed oggi sono rimasti solo steli secchi, e finocchietto spontaneo oltre alla presenza di numerose bottiglie e segnali stradali abbattuti che nonostante l’avvenuta pulizia sono rimasti sul suolo come si può vedere dalle foto.

All’inizio di questo commissariamento le cose stavano andando un po’ meglio, ma oggi abbiamo come l’impressione che questa buona volontà è in forte regresso e che si ha una particolare attenzione più per la zona del Canalicchio più tosto che alla zona di parco Cristallo, Ravanusa e centrale. In via etnea sono stati collocati dei dossi in asfalto per far rallentare le auto, forse per la loro ubicazione e fattezza fuori legge, considerando che si tratta di una strada principale e quindi utilizzata da mezzi di soccorso. Gli stessi dossi, non sono segnalati come previsto con l’utilizzo di bande rumorose e un’adeguata illuminazione.

Per non parlare delle piazzette che si trovano lungo la via Etnea, piene di immondizia, sedie e tavolini vecchi. La scuola Teresa di Calcutta di via Guglielmino è da circa cinque anni che è in ristrutturazione e privando i nostri bambini di spazi importanti come la palestra e le aree verdi esterne che oggi si presentano malconce e piene di cenere vulcanica (tossica) mai rimossa. Il plesso Immacolata 1, ha un quadro elettrico da paura e ad alto rischio incendio, non si fa mancare neanche l’umidità sparsa tra i vari locali. Il parco di via dei giardini è privo di giochi per bambini fatta eccezione per uno scivolo ed un’altalena dissestata, ma in compenso è pieno di spazzatura, tombini mancanti e panchine vecchie e rotte.