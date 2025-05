Tremestieri Etneo: «Il paese è in ginocchio e chiede aiuto»

Lo dico

Ad un paio di mesi dall’insediamento dei commissari nulla è cambiato sotto il profilo decoro urbano, anzi oserei dire che andiamo sempre peggio. Tutta la zona Ravanusa e credo un po’ tutto il paese è in ginocchio e chiede aiuto. Al solito quello che dovrebbe essere un buon biglietto da visita come il verde pubblico curato e strade pulite, sono tutt’altro. A questo punto mi chiedo, credo che vi siano dei contratti che prevedano ditte che puliscono strade e marciapiedi da tutto ciò che è sporcizia e erba spontanea e ditte che dovrebbero curare le aree verdi che praticamente di verde hanno solo quello che cresce spontaneo. Lavori pubblici autorizzati e non eseguiti, visto che ricoprono i vari scavi alla meno peggio e bastano un paio di transiti di auto per creare voragini. Ma queste ditte non le paghiamo profumatamente? Ma chi le dovrebbe controllare? Quello mostrato nelle varie immagini è stato riscontrato in poche centinaia di metri, immaginate se ispezionassimo tutto il paese.Speriamo che qualcuno della procura noti queste innumerevoli segnalazioni ed indaghi in tal senso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA