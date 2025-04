Tremestieri Etneo: incuria nel parco Salvo D’Acquisto

Lo dico

In una giornata come ieri, domenica13/04/2025, il parco ha ospitato circa un centinaio di persone tra adulti e bambini, eppure sembra che ciò non turbi minimamente la sensibilità della nostra amministrazione comunale, né tanto meno quella dei neo commissari che ad oggi non si è capito di quali migliorie sta godendo il nostro paese. Il parco è solo una goccia d’acqua nel mare, ma basta per capire il grado di abbandono che stiamo vivendo. Nonostante le ripetute segnalazioni il parco è pieno di erbacce, spazzatura e legni con tanto di chiodi sparsi qua e la.

