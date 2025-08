Lo dico

Ci scrivono: “Si desidera segnalare un problema con la pulizia stradale in via degli Ulivi a Tremestieri Etneo ogni sabato. Sebbene la pulizia sia prevista dalle 10:30, gli operatori a volte anticipano l’orario e le auto non rispettano il divieto di sosta, impedendo una pulizia efficace.”

