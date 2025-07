Tremestieri Etneo: richiesta di intervento urgente per il deterioramento del centro urbano e delle strutture pubbliche

Lo dico

“Scrivo in riferimento alle difficoltà che il nostro centro sta affrontando. Da circa vent’anni, la gestione del comune non è migliorata, anzi, la situazione è peggiorata, nonostante la presenza di amministratori designati dalla Prefettura. In particolare, vorrei segnalare lo stato di degrado di Via Parco Cristallo, un tempo area prestigiosa, ora ridotta a centro di raccolta sterpaglie. Anche la zona Ravanusa (Via dei Giardini/Via Guglielmino), un tempo curata, è oggi caratterizzata da spazzatura e sterpaglie. La segnaletica è inesistente e le pensiline degli autobus, un tempo utilizzate dai bambini, sono arrugginite e danneggiate, così come le panchine e i parchi pubblici, totalmente abbandonati. La scuola Teresa di Calcutta, nonostante i lavori di ristrutturazione in corso, presenta infissi difettosi e la palestra è adibita a deposito di materiale edile da circa cinque anni. Il verde esterno è ricoperto di cenere vulcanica e, alcuni mesi fa, un pezzo di cornicione è caduto. Il parco di Via dei Giardini è trascurato, con pochi giochi per bambini, mancanza di panchine e illuminazione scarsa, oltre alla presenza di sterpaglie.