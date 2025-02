Tremestieri Etneo, via Degli Ulivi e via dei Giardini: «Un vero disastro»

Lo dico

Il degrado dilaga, le aiuole presenti nelle predette vie sono sporche e abbandonate a se stesse. I due parchi presenti in Via dei giardini, il primo dove sono presenti dei giochi per bambini e un’area attrezzata con un tavolino e due panche in pietra si presenta sporca, trascurata e non adatta alla presenza di bambini. La seconda area sita difronte alla prima dove è presente una pseudo area di cambiamento per cani è molto peggio della prima. Lungo i marciapiedi già sporchi per la non curanza dei padroni dei Cani che lasciano gli escrementi sul suolo, vi è anche tanta erba o arbusti spontanei non debitamente asportati dalla ditta preposta. Insomma un vero e proprio disastro.

