Urge la segnaletica orizzontale nella Sp Santa Venerina/Fleri

Lo dico

Già da un paio di mesi è stata asfaltata la strada provinciale che da Santa Venerina porta a Fleri. Questa via (con molti segnali di curve pericolose e con limiti di velocità) è percorsa anche da autoarticolati per via di una industria di mangimi, una casearia e un’altra che vende materiali per l’edilizia presenti lungo il percorso. Ebbene, non essendo stata ancora fatta la striscia spartitraffico, molti automobilisti la scambiano per pista da formula uno, con frequenti sorpassi azzardati e sconfinamenti di carreggiata.