Uscita didattica dell’Istituto Galileo Galilei per la “Conoscenza del Territorio ”

La prima uscita didattica alla scoperta del Territorio, organizzata in data 30 settembre 2024 dall’Istituto Galileo Galilei di Caltanissetta, per gli studenti del primo anno dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, ha avuto come meta la visita della Villa Amedeo, del Santuario Signore della Città e della Chiesa di San Francesco: si è dato così agli alunni l’opportunità di approfondire la conoscenza del loro ambiente locale, della storia, della geografia e della cultura del luogo in cui vivono.

Presso la Chiesa di San Francesco, nonché Santuario dell’Immacolata collocata nel quartiere “Angeli”, gli alunni hanno potuto ascoltare la spiegazione dettagliata di Padre Pino D’Anna, Rettore della Chiesa, che ha ricordato la presenza dei frati francescani a Caltanissetta; al Santuario del Signore della Città Suor Luigina ha spiegato la storia del “Cristo Nero”,tanto amato e venerato dal popolo nisseno, che per il Venerdì Santo viene portato in processione. Nel convento attiguo alla Chiesa, si trova “Una culla per la vita”, donata dal Rotary di Caltanissetta, che consente, in maniera anonima ,di riporre dall’esterno i bambini neonati per essere lasciati alle suore.

Infine alcune alunne di 4° e 5° anno hanno fatto da cicerone spiegando le origini e la storia della Villa Amedeo, la maggiore delle ville comunali presenti in città.