Vaccarizzo: «Oasi d’immondizia» nella piazzola di sosta

Il Comitato Civico Problemi Vaccarizzo, rappresentato da Francesco Dimattia e Rosaria Zumbo, si è fatto portavoce di un crescente disagio che affligge i residenti e gli utenti del trasporto pubblico nella zona adiacente alla SS 114, nei pressi dell’ex supermercato Tre A.

Come precedentemente segnalato, in prossimità di tale area si è venuta a creare una vera e propria discarica abusiva di immondizia. Questa situazione, oltre a deturpare il decoro urbano e rappresentare un potenziale rischio igienico-sanitario, compromette seriamente la funzionalità della vicina fermata dell’autobus 538.

A causa dell’ingombro dei rifiuti, l’autobus non è in grado di accostare in sicurezza alla fermata, impedendo di fatto agli utenti di quella zona di Vaccarizzo di poter usufruire regolarmente del servizio di trasporto pubblico.