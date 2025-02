“Vecchia Guardia Avola calcio” dona murales all’ospedale Di Maria

Lo dico

In occasione della seduta di allenamento n. 216 di gruppo squadra, lunedì u.s., i campioni del cuore avolesi, guidati dal “team leader” Davide Manganaro, hanno compiuto l’ennesima straordinaria impresa di solidarietà sociale.Dopo i murales commissionati e consegnati di recente ai Reparti di Pediatria, Cardiologia e del Laboratorio Analisi, stavolta è toccato al Reparto di Psichiatria dell’Ospedale “G. Di Maria” ricevere il dono artistico prezioso che allieterà la vista dei pazienti e di quanti usufruiranno dei locali della sala d’attesa. Magistralmente eseguiti dalle mani di Antonella Munafò, sono stati in tutto 6 i murales realizzati al primo piano del nosocomio avolese. Tutti donati dal gruppo squadra amatoriale di calcio a 11, guidato dal “team leader” dott. Davide Manganaro. “L’ennesima ciliegina sulla torta”, ha commentato quest’ultimo. “Scendiamo in campo solo per conquistare questi trofei”, ha poi chiosato. Davvero tante le opere di beneficenza concretizzate per la collettività da questo esclusivo gruppo di “volontari del pallone” che quest’anno compie due lustri di carriera amatoriale, solidale ed inclusiva, dalla prima volta insieme. Veterani, anziani, giovani, giovanissimi, stagionati, principianti, stranieri, disabili, professionisti, disoccupati, benestanti e bisognosi…questo gruppo è un mix perfetto di anime nobili mosse da virtù sportive ed umane davvero encomiabili.E allora non resta che fargli un caloroso plauso, invitandoli a non mollare mai! Ma siamo sicuri che non lo faranno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA