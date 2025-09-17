Via Etnea Gravina: segnaletica coperta, strada rattoppata e nessuna manutenzione

Lo dico

Ci troviamo in via Etnea Gravina di Catania direzione due obelischi come si può notare c’è un cartello che dovrebbe indicare la biforcazione della strada ma da anni versa in queste condizioni: la vegetazione invade cartello e ciglio stradale.

Tra una griglia e l’altra che dovrebbe servire come canale di gronda viene messo dell’ asfalto a rattoppare il tutto, creando solo un pericolo soprattutto per i motociclisti. Come sempre ciò che riguarda la manutenzione stradale non viene mai attenzionata. Ripristino non significa rattoppo. I lavori stradali spesso sono fatti male e pronti a non durare nel tempo; tutto ciò è solo uno spreco di denaro pubblico e pericolo per il cittadino .

