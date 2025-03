Via Plebiscito: sacchi dei rifiuti spaccati e abbandonati

Lo dico

Non sempre la colpa di abbandono della spazzatura è dei catanesi, in via Plebiscito bassa, all’altezza del civico 75, i residenti fanno la differenziata ma, come quasi ogni notte, un posteggiatore abusivo (che una volta ho fotografato e postato) apre o meglio spacca le buste e si scola le bottiglie dove ci sono residui di vino o altro (forse perché è un tossico) e gli operatori ecologici non la raccolgono. Cosa fare? Boh!!!

