Via Sebastiano Catania, ennesimo incidente: residenti chiedono il ripristino dei dossi

Lo dico

Nelle prime ore dell’alba di oggi 14.09.25 in via Sebastiano Catania si è avvertito prima il rumore di una macchina che procedeva ad altissima velocità e poi il rumore dell’impatto della stessa contro il muro. Un rumore terrificante che ha svegliato tutto l’isolato. Dal mio balcone la vista era coperta dagli alberi, si sentivano solo le urla strazianti di un uomo che gridava “Sara, Sara, amore mio” e una voce provenire da una palazzina dire “tranquillo, abbiamo chiamato l’ambulanza”. Di ambulanze ne sono poi arrivate quattro e sono ripartite tutte con le sirene accese. Non conosco la dinamica dell’incidente e se siano state interessate più vetture ma di sicuro è stato un incidente grave. Spero che le persone coinvolte non abbiano subito gravi conseguenze. Questa strada non è nuova ad episodi del genere, negli anni si sono verificati innumerevoli incidenti che hanno coinvolto anche pedoni.Gli automobilisti percorrono via Sebastiano Catania sempre a velocità elevata e durante la notte sembra di essere in un circuito di formula uno. Il problema è che la strada va a stringere e alla fine della strada c’è una curva, dove spesso le macchine vanno a sbattere. Tanti anni fa, per ovviare al problema, avevano installato, lungo la strada, dei dossi, per fare rallentare le macchine, che, quando da lì passò il giro d’Italia, vennero tolti e mai più ripristinati.Quanti altri incidenti devono accadere?Vista l’inciviltà dei fruitori di questa via, sarebbe il caso di intervenire il prima possibile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA