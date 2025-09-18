Viadotto Ognina, svolta attesa da anni. Migliorie in vista per le strade limitrofe

Lo dico

La recente approvazione degli interventi di riqualificazione del viadotto Ognina -Rotolo, al centro di molte discussioni, sia per il degrado urbanistico che per la pressione del traffico veicolare, rappresenta quindi un passo decisivo: finalmente si avvia un percorso concreto che potrebbe restituire dignità e funzionalità a un’area strategica per la città. In questo contesto, via Acireale e via Fiume, due arterie fondamentali per collegare i quartieri limitrofi al centro cittadino, potranno beneficiare direttamente di questi lavori. Attualmente, queste strade soffrono di traffico intenso, mancanza di marciapiedi adeguati, scarsa illuminazione e manutenzione, e un impatto paesaggistico spesso trascurato. Con la riqualificazione del viadotto, è plausibile che si apra anche una fase di revisione della mobilità in superficie, con interventi migliorativi su queste vie.

