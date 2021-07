Palermo: protesta pacifica dei dipendenti ASU

Questa mattina protesta pacifica dei dipendenti “ASU”, Attività Socialmente Utili, ieri si sono riuniti di fronte all’assessorato alla famiglia, in via Trinacria a Palermo e oggi davanti la prefettura. “Siamo qui per rivendicare il nostro diritto al lavoro" Ci spiega Maria Rita Specioso, custode presso Museo Parco Archeologico Montejato di San Cipirrello. "Da sette anni lavoriamo in nero, addirittura con un pagamento inferiore al reddito di cittadinanza. Ci siamo così riuniti, 270 lavoratori dei beni culturali, per chiedere dignità lavorativa e risposte certe. Nel frattempo chiediamo un‘integrazione salariale adeguata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA