Villa Bellini, Catania: «A quando una statua, vera, di Goliarda Sapienza?»

Lo dico

Sono uno studente universitario in storia e scienze sociali, presso l’Università di Aldo Moro di Bari, frequento il primo anno di magistrale e mi interesso di letteratura italiana. Ho conosciuto negli studi Goliarda Sapienza, e volevo onorare con una visita alla villa Bellini di Catania questa grande figura femminile che ha onorato e rappresentato l’indipendenza della donna, con l’arte della gioia. Purtroppo sono rimasto deluso nel non trovare la statua dedicata a Goliarda Sapienza anche se in cartapesta, fatta solo il 10 maggio 2024, e pensavo di trovarla in occasione del centesimo anno dalla sua nascita, ma ahimè l’hanno tolta. Desidero invitare il signor sindaco di Catania e il responsabile della cultura ad adoperarsi in merito affinché si possa elevare un inno a questa donna che ha rappresentato il fiore all’occhiello della dignità e valorizzazione della figura femminile. Ho allegato una foto di una valida cittadina catanese, Caterina belladonna, incontrata per caso o forse no, sarà stato il destino? Comunque da attivisti mi sembrava giusto evidenziare.

Stefano Camposeo

