Volontari catanesi accolgono i pellegrini in piazza San Pietro

Lo dico

Quattro volontari di Catania, Valeria Giuffrida, Jessica Virzì, Isabella Paladino e Stefano Pisano e, man mano si aggiungeranno altri catanesi, per coprire i turni di quattro volontari al giorno, già da gennaio si alternano all’accoglienza dei pellegrini dei cammini di fede per consegnare il “testimonium” l’attestazione che certifica il cammino minimo di 100 km a piedi, 200 in bici e a cavallo. Una eccezionale esperienza che ha già vissuto Valeria, ritrovandosi lì nel mesto momento della dipartita e delle esequie di Papa Francesco, e Isabella Paladino che è giunta oggi a Roma e seguirà il conclave. Questa opportunità è stata voluta dal dott. Mario Bosco, Officiale della Fabbrica di San Pietro sezione accoglienza, che ha coinvolto l’ass. Romea Strata di Vicenza a coordinare i volontari.Il desk testimonium è allocato nel corridoio che porta alle tombe dei Papa e finisce all’altare centrale, e dove c’è l’ascensore che conduce fino ai 555 gradini fin su la cupola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA