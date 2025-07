A casa del pusher a Giardini 140 grammi di cocaina: l’irruzione dei carabinieri e l’arresto

droga

Il blitx dei militari all'alba: Un 43enne ai domiciliari

I Carabinieri di Taormina hanno arrestato un 43enne di Giardini Naxos perché trovato in possesso di 140 grammi di cocaina verosimilmente destinata alle piazze di spaccio del taorminese. Ad operare sono stati i militari dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Graniti che all’alba hanno perquisito la casa dell’uomo, certi di trovare della sostanza stupefacente. L’intuito dei militari si è rivelato fondato dal momento in cui, all’interno dell’abitazione sono stati trovati e sequestrati circa 140 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la cessione, oltre a della sostanza da taglio, materiale utilizzato per il confezionamento e un bilancino di precisione intriso di residuo di droga. L’uomo è stato arrestato perdetenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato posto agli arresti domiciliari.

