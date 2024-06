Isole

A Salina l’annuncio di Aricò: «Il porto di Malfa è quasi pronto, 20 milioni per completarlo»

L’assessore regionale alle Infrastrutture è stato ospite del focus su portualità, trasporti, infrastrutture in Sicilia e in particolare alle isole Eolie, organizzato in occasione del Marefestival Salina Premio Troisi

Di Redazione | 16 Giugno 2024