A Stromboli e Ginostra 100mila euro dalla Regione per “ceneri vulcaniche”

I sopralluoghi nelle due isole hanno confermato le mutate condizioni geologiche della montagna e la particolare consistenza dei detriti vulcanici

Centomila euro di contributo regionale per l’indennità “Ceneri vulcaniche” a Stromboli è il primo risultato ottenuto dal sindaco di Lipari Riccardo Gullo dopo i sopralluoghi tecnici finalizzati alla valutazione della richiesta di emergenza nazionale avanzata dal primo cittadino in conseguenza degli eventi metereologici del 18 ottobre e del 6 e 11 novembre scorsi.

Ai sopralluoghi a Stromboli e Ginostra hanno preso parte funzionari del Dipartimento nazionale e regionale della Protezione Civile, dell’Autorità di bacino, del Dipartimento dello sviluppo rurale, della Forestale, del Genio civile di Messina e della Protezione civile comunale, coadiuvati da esperti dell’Università di Firenze e dell’Ingv.