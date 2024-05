A Taormina in vendita la prestigiosa Villa Cagli: ospitò Ungaretti e Pasolini

Immobili

Villa Cagli a Taormina, splendida dimora appartenuta all’artista Corrado Cagli, che ospitò alcuni tra i maggiori esponenti dell’élite culturale italiana del ‘900, tra i quali Ungaretti, Pasolini, Riccardo Muti e altri, è adesso in vendita.

Il prezzo di partenza è di 15 milioni di euro e il mandato esclusivo è stato affidato alla società Building Heritage – Forbes Global Properties, punto di riferimento del mercato Real Estate nel mondo. Villa Cagli è senza dubbio una delle più suggestive dimore di Taormina, costruita sulla roccia, nel punto più panoramico della città con una vista a 360 gradi, grazie alla quale si può godere di un interscambio diretto con la natura e il mare. Costruita a fine dell’800, per poi subire un attento restauro e un’accurata valorizzazione nell’ultimo decennio che ha permesso di recuperare le parti storiche, la villa si sviluppa su 3 livelli esposti sul mare per oltre 1000 mq, con altrettanti 1000 mq di parco, terrazzamenti, piscina e parcheggio privato. Nel parco, caratterizzato da piante secolari e mediterranee con terrazzamenti d’epoca, ha sede anche quello che un tempo fu il laboratorio dall’artista Cagli, trasformato oggi in uno splendido loft.