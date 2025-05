A Taormina pronta la “zona rossa” per abbattere il costone roccioso: cartelli di chiusura anche su A18

Dissesto idrogeologico

Stamane l'insediamento del Coa per coordinare le operazioni di brillamento previste per domani

Si è insediato, al parcheggio Lumbi, il Centro operativo avanzato (Coa), organismo deputato a coordinare e monitorare le operazioni di brillamento del costone roccioso, sovrastante la via Garipoli di Taormina, fissate per domani mattina.

L’intervento si è reso necessario per l’aggravarsi negli ultimi mesi del dissesto sul predetto versante collinare, la cui instabilità ha richiesto degli interventi urgenti per la messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità. Per la corretta esecuzione del brillamento, sono state messe a punto una serie di misure di safety e security. In particolare, per interdire l’accesso alla “zona rossa”, sono stati predisposti dei presidi e cancelli in corrispondenza dell’Autostrada A18, negli svincoli di Taormina direzione Catania e di Giardini Naxos direzione Messina, della via Garipoli, sia lato monte che valle nelle adiacenze del by pass, della via Zaccani e del by pass Sant’Antonio all’incrocio con la bretella di collegamento all’A18 con direzione Messina. Inoltre, sarà interdetto l’accesso in autostrada ai mezzi pesanti allo svincolo di Tremestieri. Lungo la Strada statale 114, in corrispondenza delle rampe di accesso allo svincolo di Taormina, sarà posta a cura di Anas una apposita segnaletica per indicare la chiusura, come da ordinanza del Cas, degli svincoli autostradali di Taormina in direzione Catania e di Giardini in direzione Messina e conseguente deviazione del traffico sulla Ss114, per il periodo di chiusura previsto dalle operazioni di brillamento delle cariche.